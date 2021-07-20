Путин положительно оценил работу Дегтярева во главе Хабаровского края Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин положительно оценивает работу Михаила Дегтярева в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом во вторник, 20 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Михаил Дегтярев накануне докладывал главе государства о том, как в настоящее время обстоят дела в регионе.

- Владимир Путин положительно оценивает эту работу. Федеральный центр достаточно чутко относится ко всем просьбам, которые адресуются федеральным ведомствам со стороны глав российских регионов. Работы в регионе много и, конечно, временно исполняющий обязанности губернатора прикладывает очень много сил для того, чтобы решить все проблемы, - сообщил Дмитрий Песков.

Напомним, что Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края ровно год назад, 20 июля.