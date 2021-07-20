Депутат Говорин оценил идею наказания за призыв к отказу от вакцинации

В Госдуме поддержали идею введения ответственности за призыв к отказу от вакцинации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал предложение ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации против коронавируса. По словам политика, эта инициатива правильная.

«Идея правильная и понятная, потому что кто эти эксперты и специалисты, которые занимаются лоббированием антивакцинации? С этим нужно, безусловно, разбираться, эти люди должны быть объектом административного влияния, разъяснения», — цитирует депутата RT.

Говорин добавил, что если люди имеют существенные доводы против вакцинации, им следует обращаться в экспертные сообщества, участвовать в дискуссиях, искать оптимальные подходы к борьбе с пандемией. В противном случае, непрофессиональное поведение, особенно в интернете, только вносит путаницу среди тех, кто ищет ответы.

«А так в целом, особенно через интернет, когда масса совершенно ненаучной информации, дающейся людьми, которые вообще не имеют никакого отношения к медицине, в конечном счете и формирует вот такое неправильное отношение у части населения. Поэтому в большинстве стран отношение к людям, которые ведут такую агитационную работу, достаточно жесткое», — отметил политик.

Напомним, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в России наказание за призыв отказываться от вакцинации. Эксперт уверен, что это поможет повысить ответственность населения в отношении прививочной кампании, передает ОТР.

Добавим, ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил также выплачивать по 10 тысяч рублей пенсионерам, которые пройдут вакцинацию от коронавируса, сообщает телеканал «360».