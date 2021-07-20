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Общество20 июля 2021 13:40

В Москве открывается МАКС 2021

Посетители аэродрома увидят тематические экспозиции с новыми образцами вооружения
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москве открывается МАКС 2021

В Москве открывается МАКС 2021

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве открывается XV Международный авиасалон МАКС-2021, который пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля текущего года. Посетители аэродрома увидят тематические экспозиции и новейшие образцы российского вооружения. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию.

В этом году на МАКС будут представлены гражданские и военные воздушные суда, беспилотные летательные аппараты, двигателестроение, космическая промышленность, системы безопасности и многое другое.

В небе во время открытия авиасалона пройдут показательные полеты пилотажных групп: более сотни самолетов и вертолетов поднимутся покажут посетителям захватывающее шоу.

Самыми ожидаемыми новинками, которые должны показать на открытии Международном авиасалоне МАКС-2021 станет принципиально новый самолет от государственной корпорации «Ростех», которая участвует в создании среднемагистрального гражданского лайнера МС-21.

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Церемония открытия МАКС-2021: прямая трансляция
Церемония открытия МАКС-2021: прямая трансляция
В эти минуты в подмосковном Жуковском чудеса на виражах! Там началась церемония открытия летной программы авиакосмического салона МАКС-2021. Мастерство полета показывают лучшие летчики. Также организаторы обещают множество сюрпризов от пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи».