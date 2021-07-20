В Москве открывается МАКС 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве открывается XV Международный авиасалон МАКС-2021, который пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля текущего года. Посетители аэродрома увидят тематические экспозиции и новейшие образцы российского вооружения. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию.

В этом году на МАКС будут представлены гражданские и военные воздушные суда, беспилотные летательные аппараты, двигателестроение, космическая промышленность, системы безопасности и многое другое.

В небе во время открытия авиасалона пройдут показательные полеты пилотажных групп: более сотни самолетов и вертолетов поднимутся покажут посетителям захватывающее шоу.

Самыми ожидаемыми новинками, которые должны показать на открытии Международном авиасалоне МАКС-2021 станет принципиально новый самолет от государственной корпорации «Ростех», которая участвует в создании среднемагистрального гражданского лайнера МС-21.