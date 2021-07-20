В Германии рассказали о вариантах компромиссов с США по "Северному потоку - 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Достижением компромисса по "Северному потоку - 2" между Германией и США может быть в самых разных вариантах. Об этом заявил член комитета по международной политике бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии").

По его мнению, речь может пойти о возможности закупки американского сжиженного газа (СПГ), однако интересы Берлина при этом не учитываются.

- Договоренности по "Северному потоку - 2" с американской стороной могут быть достигнуты на базе компромиссов. Они могут предусматривать, например, закупку Германией американского СПГ в определенном объеме. Но с другой стороны, при нашем дефиците энергетической корзины, он тоже нам нужен, хотя это и дороговато по сравнению с российским газом, - считает парламентарий, слова которого приводят РИА Новости.

Также Гердт допустил, что возможным предметом торга между государствами могут стать интересы Украины.

- Я рад, что переговоры идут и что компромисс будет достигнут. И санкции будут сняты - это хороший поворот событий, не лучший, но политика - это искусство возможного, - заявил немецкий политик.

Ранее сообщалось, что США и Германии удалось найти компромисс по проекту газопровода "Северный поток - 2". Стороны должны объявить о сделке в ближайшее время. Предполагается, что данное соглашение между странами позволит избежать новых санкции в отношении компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 со стороны США.