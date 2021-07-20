Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире20 июля 2021 14:31

Власти Китая отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка

В частности, теперь семьям не придется платить штрафы
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Власти Китая отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка

Власти Китая отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка

Фото: REUTERS

Власти Китая приняли решение отменить все введенные ранее ограничения на рождение третьего ребенка, в том числе и штрафы. Об этом 20 июля сообщили в Госсовете КНР.

В связи с этим, для реализации и внедрения политики "трех детей" в соответствии с законом, в "Закон КНР о народонаселении и плановой рождаемости" будут внесены соответствующие поправки. в частности речь идет о направлении на поощрение браков и родов в подходящем возрасте.

С 1 января 2016 года китайским семьям можно было заводить всего по два ребенка. До этого - в период с 1979-го по 2015-й - в Китае действовала политика "одна семья - один ребенок".

Напомним, в мае этого года власти рассматривали вариант ослабить политику контроля за рождаемостью, в том числе планировали разрешить семейным парам заводить третьего ребенка.