Власти Китая отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка Фото: REUTERS

Власти Китая приняли решение отменить все введенные ранее ограничения на рождение третьего ребенка, в том числе и штрафы. Об этом 20 июля сообщили в Госсовете КНР.

В связи с этим, для реализации и внедрения политики "трех детей" в соответствии с законом, в "Закон КНР о народонаселении и плановой рождаемости" будут внесены соответствующие поправки. в частности речь идет о направлении на поощрение браков и родов в подходящем возрасте.

С 1 января 2016 года китайским семьям можно было заводить всего по два ребенка. До этого - в период с 1979-го по 2015-й - в Китае действовала политика "одна семья - один ребенок".

Напомним, в мае этого года власти рассматривали вариант ослабить политику контроля за рождаемостью, в том числе планировали разрешить семейным парам заводить третьего ребенка.