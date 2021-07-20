В Госдуме поддержали решение МОК изменить девиз Олимпиады

Девиз Олимпийских игр в Токио изменился впервые за 127 лет Фото: REUTERS

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев оценил решение об изменении девиза Олимпиады. Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни — «Citius, altius, fortius — communis»).

Парламентарий отметил, что ничего страшного не произошло. Перемена в духе времени и отражает современные ценности.

- Конечно, мы любим все старое, классическое. Раньше было три основных слова. Но с 1896 года прошло уже очень много лет, - говорит депутат в беседе с NEWS.ru.

Дмитрий Свищев напомнил, что жизнь не стоит на месте. Сегодня мы не представляем себя без новых технологий, вот и спорт не стоит на месте.

- Жизнь идет вперед, спорт меняется, появляются новые дисциплины, технологии как в повседневной жизни, так и в спорте, — сказал Свищев.

Но вместе с положительными изменениями мы видим сегодня и негатив – это допинг, расизм и пандемия. Новый девиз Олимпиады как раз отражает то, что нужно противостоять трудностям вместе.

- Так что переживать от небольшого видоизменения девиза не надо. Необходимо поддержать инициативу МОК и соответствовать новому слогану, — заключил депутат.

Прежний девиз «Быстрее, выше, сильнее» («Citius, altius, fortius») был утвержден в 1894 году и с тех пор слоган не менялся.