Рекрутер назвала основные ошибки начинающих специалистов на собеседовании

Эксперт назвала ошибки молодых специалистов при поиске работы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

При попытке устроиться в крупную компанию начинающие специалисты часто присылают слишком общее резюме, без личных акцентов и индивидуальности. Также молодые сотрудники на собеседовании обычно не могут ответить, почему они выбрали именно эту компанию. Об этом рассказала Виктория Киселева, руководитель отдела рекрутинга компании Selectel.

Эксперт посоветовала перед собеседованием почитать о компании, в которую собирается устраиваться человек, узнать, насколько ее корпоративная культура подходит именно ему. Также рекрутер порекомендовала заранее продумать, что человек хочет получить от работы, чтобы обсудить это с потенциальным работодателем.

«Кандидаты должны уметь рассказать о себе. Бывает такое, что собеседование первое, новичок очень волнуется и не может спокойно рассказать о своих планах и целях. Попробуйте подготовить короткий и емкий рассказ, тогда вы будете чувствовать себя увереннее», — цитирует Киселеву Газета.Ru.

Также рекрутер посоветовала молодым соискателям не стесняться и задавать больше вопросов о компании и предлагаемой должности, чтобы лучше понимать, что ждет на новом месте.