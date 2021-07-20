Политолог назвал «информационным шумом» заявление Порошенко о Крыме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Марат Баширов прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что Крым вернется в состав Незалежной в течении года.

Эксперт уверен, что политик просто «встраивается в информационный шум» и просто делает провокационные заявления.

- Я думаю, что заявление господина Порошенко, это такие важные мечты, как иногда шутят. Популистское заявление, попытка о себе напомнить, - говорит политолог Пятому каналу.

Он уверен, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Причина в первую очередь в том, что жители полуострова приняли такое решение самостоятельно во время референдума.

Он уверен, что если сейчас провести повторный референдум, то жители Крыма снова сделают аналогичный выбор.

Что касается Порошенко, то он пытается «попасть в ленты информагентств».

- Думаю, что Порошенко встраивается в этот информационный шум и продолжает состязаться с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможно, он надеется на то, чтобы участвовать в следующих президентских выборах, - заключил эксперт.

Ранее член комитета Государственной думы РФ по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия") заявил, что высказывания бывшего президента Украины Петра Порошенко о намерении "забрать Крым за год", на деле просто "пустая и бессмысленная болтовня".