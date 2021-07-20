Путин: будущее авиации за искусственным интеллектом и беспилотными технологиями

Владимир Путин заявил, что будущее авиации — искусственный интеллект и беспилотники Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что будущим авиации являются искусственный интеллект и беспилотный летательные аппараты. Заявление было сделано на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Жуковском.

- МАКС устремлен в будущее. А будущее - за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта, — сказал российский лидер, добавив, что все эти направления широко представлены на МАКС.

Он также напомнил, что в рамках авиасалона проводится один из этапов Всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности", отметив, что российские власти стремятся активно привлекать в авиакосмическую отрасль молодых специалистов.

Напомним, в Москве открылся XV Международный авиасалон МАКС-2021, который пройдет в Жуковском с 20 по 25 июля текущего года. Посетители аэродрома увидят тематические экспозиции и новейшие образцы российского вооружения. В этом году на МАКС будут представлены гражданские и военные воздушные суда, беспилотные летательные аппараты, двигателестроение, космическая промышленность, системы безопасности и многое другое. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию.