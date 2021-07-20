Путин объявил о скором выходе российского пассажирского самолета МС-21 на трассы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент РФ Владимир Путин анонсировал, что новый российский самолёт МС-21 должен выйти на трассу в ближайшее время. Об этом глава государства заявил во время выступления на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) в Жуковском.

- В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем, - сказал Путин.

Воздушное судно МС-21 - это ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Его создание началось еще в 2000 году, откуда и пришло название - магистральный самолет 21 века.

В этот же день российский лидер заявил, что будущим авиации являются искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты.

Как писал сайт kp.ru, в Москве открывается XV Международный авиасалон МАКС-2021, который будет проходить в Жуковском с 20 по 25 июля текущего года. Посетители аэродрома увидят тематические экспозиции и новейшие образцы российского вооружения. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию.