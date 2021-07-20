В Архангельской области на федеральные средства построят предприятия по переработке ТКО

Губернатор Александр Цыбульский подтвердил ранее озвученную вице-премьером РФ Викторией Абрамченко информацию о том, что предприятия по переработке ТКО в регионе будут построены на федеральные средства. Фото: соцсети.

В Архангельской области на средства федерального бюджета будут построены предприятия по переработке отходов, сообщил 20 июля в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский. По словам губернатора, федеральное финансирование не только поможет сэкономить средства региональной казны, но и позволит не повышать тарифы для населения.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что Правительство России поможет построить инфраструктуру по переработке ТКО четырем регионам - Дагестану, Крыму, Севастополю и Архангельской области. Об этом она рассказала, выступая на Совете при Президенте РФ Владимире Путине по стратегическому развитию и нацпроектам. Александр Цыбульский подтвердил эту информацию, уточнив, что необходимые для утилизации и переработки отходов мощности построит ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) за счет федерального бюджета. Затем предприятия будут переданы в собственность Архангельской области.

- Это существенный объём инвестиций, что позволит нам не только сэкономить средства областного бюджета на создание необходимой инфраструктуры, но и в конечном итоге не повлечет дополнительной нагрузки на тариф для населения – что крайне важно, - подчеркнул Александр Цыбульский. - Подписанное в марте соглашение с ППК РЭО начинает реально работать в интересах нашего региона.

Какие именно предприятия по переработке ТКО необходимо построить в Архангельской области, будет определено после утверждения новой территориальной схемы обращения с отходами. Проект схемы, разработанный региональным правительством, определит стратегию дальнейшего реформирования отрасли обращения с ТКО. В документе собрана самая актуальная информация об объемах отходов, образующихся в области, приводятся итоги инвентаризации всех полигонов, просчитаны их мощности и возможности для дальнейшего использования. Проект также предлагает внедрение в регионе современных и максимально экологичных технологий переработки мусора.

Планируется, что к 2024 году в Архангельской области будет направляться в переработку и затем повторно использоваться в производстве до 40% отходов. Новая схема позволит уменьшить тарифы на вывоз ТКО, а также будет способствовать развитию малых и средних предприятий, занятых в отрасли переработки мусора.

- Для реализации этого пилотного проекта с ППК "РЭО" уже создана постоянно действующая рабочая группа. Идёт согласование дорожной карты по практической реализации мероприятий, - написал Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.