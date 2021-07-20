Почти миллион украинцев приняли гражданство России с 2016 по 2020 годы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Почти миллион граждан Украины приняли российское гражданство в период с 2016 по 2020 годы. За российскими паспортами обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Незалежной. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

- За последние четыре года до 2020-ого гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч жителей Украины. Общая численность украинцев, которые находятся в России и поставлены на миграционный учет в период 2019-2020 годов, составила примерно 2,5 миллионов человек. Данными отдельно по Донбассу мы не располагаем, - сообщил он в интервью Politique Internationale.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский президент Владимир Путин в своей статье о единстве русских и украинцев написал, что миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией. По словам главы государства, на Украине есть силы, выступающие за нормализацию отношений с Москвой, но им не дают никаких шансов на легальную политическую работу.