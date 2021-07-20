Козак: Россия поддержит любые мирные договоренности по Донбассу

Россия поддержит любые мирные договоренности по Донбассу, заявил Дмитрий Козак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия будет поддерживать любые мирные договоренности по военному конфликту в Донбассе, сказал заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как заявил Козак в интервью изданию Politique Internationale, опубликованном на сайте российского посольства во Франции, «РФ будет терпеливо и настойчиво способствовать мирному урегулированию» на юго-востоке Украины. По его словам, Москва готова даже поддержать инициативу урегулирования вне Минских соглашений.

Любые силовые решения конфликта дестабилизируют ситуацию на границе с Россией, что влечет негативные последствия, отметил Козак. В качестве альтернативы Минским соглашениям могут выступить новые договоренности, однако таких предложений ни о Киева, ни о республик Донбасса пока не поступало, сказал замглавы администрации президента РФ. Он подчеркнул, что другие государства могут только давать рекомендации, но не выдвигать предложения по альтернативным соглашениям.

Как писал сайт kp.ru, ранее Козак заявил, что нежелание Украины взаимодействовать с представителями Донбасса поставило переговоры в Контактной группе в тупик, в котором стороны находятся уже шесть лет.

В Кремле заявили, что Украина пытается размыть важность Минских соглашений.