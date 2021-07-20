Регионам России направили 720 тысяч доз «ЭпиВакКороны» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В регионы России направлена новая партия вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Очередную партию препарата начали отправлять в субъекты РФ во вторник, 20 июля. Регионы получат 720 тысяч доз вакцины, передает ТАСС.

Москва уже получила более 40 тысяч доз «ЭпиВакКороны», говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля в столице временно приостановили вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона», поскольку вакцина в прививочных пунктах закончилась.

Как писал сайт kp.ru, ранее член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых высказался о вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона». По его словам, ее отличает безопасность и низкая реактогенность, что является преимуществом для людей пожилого возраста и россиян с ослабленным иммунитетом. Также среди плюсов препарата эксперт назвал простоту производства, удобные способы хранения и транспортировки.