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Здоровье20 июля 2021 18:33

Регионам России направили 720 тысяч доз «ЭпиВакКороны»

Москва уже получила более 40 тысяч доз препарата
Абдулла ШАКИРОВ
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Регионам России направили 720 тысяч доз «ЭпиВакКороны»

Регионам России направили 720 тысяч доз «ЭпиВакКороны»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В регионы России направлена новая партия вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Очередную партию препарата начали отправлять в субъекты РФ во вторник, 20 июля. Регионы получат 720 тысяч доз вакцины, передает ТАСС.

Москва уже получила более 40 тысяч доз «ЭпиВакКороны», говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля в столице временно приостановили вакцинацию препаратом «ЭпиВакКорона», поскольку вакцина в прививочных пунктах закончилась.

Как писал сайт kp.ru, ранее член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых высказался о вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона». По его словам, ее отличает безопасность и низкая реактогенность, что является преимуществом для людей пожилого возраста и россиян с ослабленным иммунитетом. Также среди плюсов препарата эксперт назвал простоту производства, удобные способы хранения и транспортировки.