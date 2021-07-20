Гранты губернатора Ленинградской области получат 36 некоммерческих организаций региона

В этом году конкурсный отбор впервые проходил на новой интернет-площадке ленобласть.гранты.рф, разработанной совместно с Фондом президентских грантов. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области определили победителей конкурса на получение грантов губернатора Александра Дрозденко. Субсидии на реализацию своих проектов получат 36 социально ориентированных некоммерческих организаций. На их поддержку в рамках конкурса «Грант Губернатора Ленинградской области» выделяется 38,5 миллиона рублей. Эта сумма будет распределена между всеми призерами, список которых утвердило экспертное жюри.

Обладателями грантов губернатора стали проекты по 11 направлениям. Больше всего заявок было подано в категории «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»: в ней победили 7 проектов. Второе место по популярности заняла категория «Сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание»: гранты в ней выиграли 6 проектов. Третье место досталось экологии: в категории «Охрана окружающей среды и защита животных» победили 4 проекта. Максимальный размер запрашиваемой субсидии составляет 3 миллиона рублей.

Всего в соискании грантов в этом году приняли участие 122 проекта. Организаторы конкурса отмечают, что интерес к нему со стороны НКО год от года растет. Претенденты на губернаторские гранты должны были лично защитить свой проект, доказав его важность для жителей региона. В этом году конкурсный отбор впервые проходил на новой интернет-площадке ленобласть.гранты.рф, разработанной совместно с Фондом президентских грантов. Объем софинансирования от Фонда Президентских грантов на поддержку некоммерческих организаций составил 20 миллионов рублей, остальные 18,5 миллионов рублей выделил региональный бюджет.

- Благодарность всем участникам конкурса и пожелания успеха - его победителям: верю, что их проекты будут реализованы в интересах жителей Ленинградской области, - отметила вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк.

Некоторые победители собираются воплотить свои идеи в жизнь уже в июле. Реализация всех проектов, получивших гранты, завершится до 31 декабря 2021 года.