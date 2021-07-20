Безос анонсировал еще два полета корабля компании Blue Origin в космос в 2021 году

Безос анонсировал еще два полета корабля Blue Origin в космос в 2021 году Фото: EAST NEWS

Богатейший человек в мире Джефф Безос анонсировал еще два полета пилотируемого корабля компании Blue Origin в космос в 2021 году. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции, трансляцию вели центральные телеканалы.

- В этом году у нас будут еще два полета с людьми <...> Пока сложно сказать, что мы будем делать в следующем году. Мы решим постепенно, какой именно будет частота запусков, - сказал миллиардер Безос.

Также отмечается, что Blue Origin уже получила заказы на частные полеты на корабле New Shepard на сумму в почти 100 миллионов долларов.

20 июля сообщалось, что корабль New Shepard компании Blue Origin успешно стартовал с космодрома в космос с основателем компании Amazon Джеффом Безосом. Богатейший человек в мире отправился в небо вместе со своим младшим братом Марком Безосом.

Кроме них, почетными испытателями стали 82-летняя американка Уолли Фанк, ставшая в 1961 году самой молодой выпускницей программы "Женщина в космосе", и турист, который купил билет на космическое путешествие за 28 миллионов долларов.

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