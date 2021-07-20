Le Monde: Телефон Макрона мог прослушиваться с помощью израильской системы Pegasus

Телефон Макрона мог прослушиваться с помощью израильской системы Pegasus Фото: REUTERS

Телефон президента Франции Эмманюэля Макрона мог прослушиваться при помощи израильского шпионского программного обеспечения Pegasus.

Французский лидер, тогдашний премьер-министр республики Эдуар Филипп и 14 чиновников правительства были выбраны марроканскими спецслужбами для возможного прослушивания. В список номеров для возможного шпионского наблюдения попал один из номеров Макрона, который он использует с 2017 года и по сегодняшний день, пишет Le Monde.

Следы шпионской программы Pegasus обнаружили специалисты организациий Forbidden Stories и Amnesty International, которые провели анализ нескольких десятков номеров телефонов, говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее Washington Post сообщил, что западные страны широко используют программное обеспечение израильской компании NSO Group, которое было разработано для отслеживания преступников и террористов, с целью слежки за активистами, журналистами и оппозиционными политиками по всему миру.