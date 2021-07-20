В России количество водителей, сдающих экзамен на права с первого раза, сократилось на 10%

С 1 апреля 2021 года в России вступили в силу новые правила приема экзаменов на водительское удостоверение. В частности, кандидаты перестали сдавать упражнения на площадке, а начали демонстрировать свои навыки сразу в условиях городской среды. Первые итоги экзаменационной реформы подвел начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России, полковник полиции Роман Мишуров во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». По его словам, на сегодняшний день по новым правилам успешно смогли сдать экзамен и получить водительское удостоверение треть от общего числа выпускников автошкол.

«С 1 апреля […] проведен практически один миллион экзаменов в условиях дорожного движения, и по этому миллиону экзаменов выставлено более 300 тысяч положительных оценок, что составляет практически одну треть», - заявил Роман Мишуров.

Полковник полиции добавил, что с началом экзаменационной реформы несколько снизился показатель успешной сдачи экзамена с первого раза. Так, в прежних условиях с первого раза водительские права получали около четверти кандидатов, а теперь таких автомобилистов стало на 10% меньше.

«По итогам прошлого года, за аналогичный период у нас было порядка 26% случаев сдачи экзаменов с первого раза, а сейчас данная цифра несколько меньше, она составляет около 15-16%», - отметил Роман Мишуров.

Он добавил, что такое снижение показателей было ожидаемо, поскольку как сотрудники Госавтоинспекции, так и автошколы и сами кандидаты пока еще проходят период адаптации. Чтобы улучшить показатели, некоторым обучающим учреждениям придется перестроить систему обучения, и тогда начинающие водители смогут успешнее проходить экзаменационные испытания.