Полковник Мишуров: С отказом от упражнений на площадке экзамен для водителей стал проще

Новая система экзаменов на получение водительского удостоверения, которая стартовала 1 апреля текущего года, стала для кандидатов проще. Об этом сообщил начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России, полковник полиции Роман Мишуров во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». Он отметил, что если на площадке водителям приходилось действовать максимально четко, то в городских условиях у них появилось больше возможностей для маневра.

«Можно сказать, что они – наши кандидаты в водители – прекрасно справляются с элементами, которые ранее проводились на площадке, в условиях дорожного движения. Более того, по нашим наблюдениям, экзамен теперь стал проще для наших кандидатов, поскольку, как раз реальные условия дорожного движения имеют немножко больше вольностей», - отметил полковник полиции.

Роман Мишуров также добавил, что во время сдачи экзаменов сократилось количество ДТП. Это связано с тем, что автошколы начали готовить будущих водителей сразу в городских условиях, и теперь на экзамене в Госавтоинспекции учащиеся чувствуют себя более уверенно.

«Мы ни то, что не наблюдаем роста числа дорожно-транспортных происшествий с экзаменационными автомобилями, наоборот, можно сказать, мы видим положительную динамику», - подчеркнул Роман Мишуров.

Эксперт добавил, что уже многие обучающие учреждения перестроились и в своей программе сместили акцент на получение учащимися навыков практического вождения. Именно это помогло сделать начинающих водителей более опытными и подготовленными.