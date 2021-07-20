МИД РФ исключил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу: Поезд ушел

МИД РФ исключил пересмотр решения о выходе из Договора по открытому небу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не намерена пересматривать свое решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) до его вступления в силу 18 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Поезд ушел», – сказал замглавы российского МИД на открытии конференции стран- участников ДОН.

По словам Рябкова, Москва будет и дальше пользоваться правами, предоставленными ДОН, и выполнять соглашения в его рамках с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что США не ответили на напоминание России о возможности возвращения Вашингтона в ДОН.

Напомним, в конце прошлого года Соединенный Штаты вышли из договора, после чего РФ заявила о своем намерении выйти из этого соглашения, поскольку не получила гарантий, что данные, которые будут поступать Европе, не будут передаваться Вашингтона.

Как писал сайт kp.ru, Россия выйдет из ДОН 18 декабря 2021 года.