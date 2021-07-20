Обучение в российских автошколах приведут к единым стандартам

Новая экзаменационная система на получение водительских прав в России помогает выпускать на дороги более опытных и уверенных водителей. Теперь ученики автошкол не просто «накатывают часы» на площадке, а больше тренируются в естественных городских условиях. Об этом заявил начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг ГУОБДД МВД России, полковник полиции Роман Мишуров во время программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

Эксперт добавил, что до внедрения новой экзаменационной системы было множество опасений, как пройдет реформа. Однако с 1 апреля автошколы и кандидаты начали постепенно перестраиваться, и недовольных процессом сейчас практически нет.

«Мы мониторим те обращения, которые нам поступают, и можем сказать однозначно, что те опасения, которые высказывали скептики, они сейчас ушли. Это говорит о том, что решения, которые были приняты по отказу от старой системы, они правильные», - отметил Мишуров.

Полковник также добавил, что для более эффективной работы новой системы необходимо доработать программу автошкол. Скорее всего, обучение решено будет привести к единым стандартам.

«Реформа по экзаменационной деятельности требует и изменения образовательного процесса. Типовые программы автошкол пока отстают», - признал Роман Мишуров.

Он добавил, что в настоящее время совместно с Минпросвещения и профессиональным сообществом в России ведется разработка новых программ, которые будут соответствовать целям реформы.

Напомним, новая экзаменационная система была разработана с целью подготовки более адаптированных к естественным городским условиям водителей. Ожидается, что реформа поможет создать более безопасную среду и минимизировать число дорожных происшествий.