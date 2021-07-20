Instagram предоставил пользователям возможность самим контролировать нежелательный контент Фото: Анастасия Осипова

В Instagram появилась функция, позволяющая пользователям самостоятельно контролировать нежелательный контент в своих лентах.

Как сообщается на сайте социальной сети, теперь пользователи будут сами определять, в каком объеме нежелательная информация будет отображаться в разделе «Рекомендации». При этом функция будет недоступна лицам, не достигшим 18 лет.

«Мы считаем, что люди должны иметь возможность формировать Instagram так, как им хочется», – говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Instagram запустил в России функцию создание коротких видеороликов по аналогу с TikTok. Как рассказали Facebook, короткие развлекательные видео можно будет создавать во вкладке Reels. Пользователей также ждут новые музыкальные стикеры.

Кроме того, Instagram начал тестировать функцию публикации постов с компьютера.