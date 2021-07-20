Мэр Нью-Йорка прокомментировал полет Безоса: «Настоящие астронавты платят налоги»

Джефф Безос в ковбойской шляпе покидает приземлившуюся в пустыне капсулу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио прокомментировал полет основателя компаний Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса, который вместе с тремя спутниками побывал в космосе на собственном суборбитальном корабле New Shepard.

«Настоящие астронавты платят налоги», - написал нью-йоркский градоначальник на своей странице в Twitter под видео, на котором самый богатый человек на планете в ковбойской шляпе покидает приземлившуюся в пустыне капсулу после 11-минутного полета в космос.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 июля корабль New Shepard компании Blue Origin успешно стартовал с Джеффом Безосом и его младшим братом Марком Безосом на борту. Кроме них, в космосе побывали 82-летняя американка Уолли Фанк и турист, который купил билет на космическое путешествие за 28 миллионов долларов – 18-летний голландец Оливер Дэмен.