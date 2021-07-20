Суд в США приговорил «хакера» Петра Левашова к сроку, который россиянин уже отбыл

Суд в США приговорил россиянина Петра Левашова к уже отбытому сроку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный суд в американском городе Хартфорде (штат Коннектикут) приговорил экстрадированного из Испании в США российского программиста Петра Левашова, которого в Штатах считают опасным хакером под ником Peter Severa, взломщиком и спамером, к сроку, который он уже отбыл. Суд счел такое наказание для него достаточным, однако три следующих года россиянин будет под наблюдением.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле 2017 года Петра Левашова задержали в Испании по запросу США, где россиянина обвиняют в создании компьютерных вирусов и рассылке спама, а также в управлении сетью зараженных компьютеров.

В России Левашова также обвиняют в кибернетических преступлениях, и наша Генпрокуратура добивалась его экстрадиции на родину. Но Мадрид передал хакера Штатам, ссылаясь на то, что оттуда к ним запрос поступил первым. В сентябре 2018 года Левашов признал себя виновным в предъявленных обвинениях.