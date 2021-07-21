Сенатор Круз: Сделка по «Северному потоку — 2» с ФРГ станет победой для России и «катастрофой для США»

Сенатор от штата Техас Тед Круз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что договоренности по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» между Вашингтоном и Берлином, о достижении которых сообщили американские СМИ, станут геополитической победой для России и «катастрофой для США» вместе с их союзниками.

«Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для [президента России Владимира] Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент [США Джо] Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину», - цитирует заявление сенатора от штата Техас ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Соединенные Штаты и Германия объявят о достижении договоренности по поводу строительства газопровода «Северный поток – 2» уже в среду, 21 июля. Ожидается, что администрация Байдена отойдет от своей позиции противостояния российскому проекту, а власти ФРГ возьмут на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетики и дипломатии.