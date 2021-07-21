Американский предприниматель Илон Маск поздравил компанию Blue Origin богатейшего в мире человека Джеффа Безоса с успешным суборбитальным полетом корабля New Shepard.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск Фото: REUTERS

Успешный американский бизнесмен и изобретатель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поздравил самого богатого в мире человека Джеффа Безоса и его компанию Blue Origin с суборбитальным полетом корабля New Shepard.

«Поздравляю», - написал он на странице Blue Origin в Twitter, комментируя опубликованную компанией видеозапись приземления корабля после 11-минутного полета в космос.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 июля Безос вместе с тремя спутниками побывал в космосе. Суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin успешно стартовал с Джеффом Безосом и его младшим братом Марком Безосом на борту. Кроме них, в этом полете участвовали 82-летняя американка Уолли Фанк и турист, который купил билет на космическое путешествие за 28 миллионов долларов – 18-летний голландец Оливер Дэмен.