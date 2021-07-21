Посол России в Вашингтоне: США используют Украину для влияния на политику Москвы

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что американские политики используют Киев для давления на Москву с целью попытаться изменить политический курс нашей страны, однако сами при этом даже не знают, где Украина находится.

«Мне кажется, что некоторые политические фигуры, политики, хотели бы использовать Украину как инструмент давления на Россию, для изменения независимой международной политики России, экономической политики», - сказал российский дипломат в эфире телеканала RT America.