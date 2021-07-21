Женские сборные Австралии и Японии по софтболу начали матч на стадионе в Фукусиме Фото: REUTERS

В Японии стартовали первые соревнования летней Олимпиады в Токио. На стадионе в Фукусиме начался матч женских сборных Австралии и Японии по софтболу, передает агентство Reuters.

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в японской столице состоится 23 июля, однако традиционно некоторые соревнования начинаются раньше официального старта Олимпиады. Впервые с 1996 года, когда софтбол включили в программу Игр, соревнования в рамках Олимпиады открыл не футбол. Действующим чемпионом мира по софтболу на данный момент является сборная США. На турнире в Токио за золотые медали в этом виде спорта будут бороться шесть команд – США, Австралия, Канада, Италия, Мексика и Япония.

Ближайшие два дня – 21 и 22 июля – соревнования будут проходить в префектуре Фукусима, а после открытия Игр в Токио матчи будут проходить в Иокогаме.

Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил, что с 12 июля в стране вводится режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Поэтому Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей.