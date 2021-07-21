Последние новости на утро 21 июля 2021: Первый полет нового российского истребителя ЛТС «Сухой» запланирован на 2023 год

«КП» – о последних новостях на утро 21 июля 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 21 июля 2021 года. Первый полет нового военного российского истребителя ЛТС (легкий тактический самолет) компании «Сухой» запланирован на 2023 год. В подмосковном Жуковском открылся МАКС – 2021, 15-й по счету Международный авиационно-космический салон, на площадках которого работает свыше 250 иностранных компаний из 50 стран мира. Для посетителей МАКС распахнет шлагбаумы в пятницу, 23 июля. А во вторник сюда приехал президент России Владимир Путин, где ему и показали новый истребитель ЛТС Checkmate.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности появления нового штамма коронавируса, еще более опасного, чем его «индийский» вариант, который получил название «Дельта». Он также заявил, что главной целью ВОЗ в борьбе с COVID-19 является вакцинация 70% населения Земли к сентябрю 2022 года. По его словам, только так можно «положить конец пандемии».

Тем временем газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Соединенные Штаты и Германия объявят о достижении договоренности по поводу строительства газопровода «Северный поток – 2» уже в среду, 21 июля. Ожидается, что администрация Байдена отойдет от своей позиции противостояния российскому проекту, а власти ФРГ возьмут на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетики и дипломатии.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что американские политики используют Киев для давления на Москву с целью попытаться изменить политический курс нашей страны, однако сами при этом даже не знают, где Украина находится. Однако, по его словам, США и РФ нуждаются в хороших отношениях друг с другом, они «обречены на сотрудничество».

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что отказ Москвы вернуть Варшаве останки разбившегося самолета экс-президента Польши Леха Качиньского говорит о «неуважении Россией принципов цивилизованного мира».

Следователи рассказали, как начальник ГИБДД Ставрополья собирал взятки «на золотой унитаз». Под стражу готовятся отправить семерых из 35 задержанных по этому уголовному делу, идет розыск «иных соучастников». После задержания начальника ГИБДД подал в отставку глава МВД по Ставрополью Сергей Щеткин.

Спецкор «КП» Александр Коц пытается разобраться, почему российские взяточники, награбив миллионы, прожигают их так бездарно.

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