Финансист напомнил, что самую большую доходность дают долгосрочные вклады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банковские вклады в России не покрывают потребительскую инфляцию по меньшей мере три года, и поэтому на сегодняшний день не являются лучшим инструментом для сбережений средств. Такое мнение высказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, на данный момент средства лучше всего хранить в облигациях федерального займа (ОФЗ) или облигациях крупных госкомпаний, которые дают прибыль по меньшей мере в районе 7 процентов годовых.

«При этом нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться - и с ним, и без него банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке», - приводит слова эксперта агентство ПРАЙМ.

Коган предупредил, что вклады с инвестиционной составляющей являются опасными, поскольку всегда есть риск лишиться вообще всего дохода. Он отметил необходимость внимательно читать договор, который может оказаться не договором открытия вклада, а инвестиционным договором, который не будет предоставлять той гарантированной доходности, на которую человек рассчитывает в случае открытия вклада.

По словам специалиста, наибольшую доходность дают долгосрочные вклады от двух лет. Тем не менее существует оговорка, что на момент открытия они при любом раскладе не будут гарантировать процентную ставку выше, чем текущая ключевая ставка Центрального Банка.

«Банки, дающие процент по вкладам выше, либо предлагают не вклады, а инвестдоговоры, либо имеют признаки пирамиды и могут вскоре лопнуть», - полагает финансист.