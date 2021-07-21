Британия проведет учения на случай размещения российских ракет в Калининграде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вооруженные силы Великобритании намерены провести учения в связи с якобы существующей возможностью развертывания Россией своих крылатых ракет в Калининградской области. Об этом сообщил начальник штаба Военно-воздушных сил Соединенного Королевства Майкл Уигстон.

«Мы будем учиться рассредоточению. Если все мои (истребители) "Тайфун" располагались бы на 12 базах, они были бы более сложной целью... Звучит немного в духе времен Холодной войны, но нам настоятельно необходимо помнить, как это выполняется», - приводит The Daily Telegraph слова главы британских ВВС.

Уигстон указал на то, что в случае возможного размещения крылатых ракет в Калининградской области, Великобритания может попасть в радиус «гарантированного поражения».

Как уточнил начальник штаба ВВС королевства, Британия намерена проводить учения по рассредоточению авиации, поэтому учения британских военных будут нацелены на обучение пилотов тому, как садиться на гражданские аэродромы или участки автомобильных трасс.