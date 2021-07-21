Центр «Вектор» проводит испытания вакцины из-за выявления у человека оспы обезьян в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В государственном научном центре «Вектор» рассказали о потенциальной возможности распространения оспы обезьян, а также риске заражения ей.

В центре рассказали, что в последнее время в мире зарегистрирован рост случаев заражения оспой обезьян, напомнив, что на прошлой неделе в США впервые за 20 лет был подтвержден случай заболевания у американца, вернувшегося из Нигерии. В «Векторе» отметили, что за последние десять лет оспа обезьян у человека была зарегистрирована в большем количестве стран, чем в течение предыдущих 40 лет.

Как передает РИА Новости, в центре сообщили, что риск проникновения оспы обезьян в РФ низок, однако несмотря на это, принимаются все меры по предотвращению завоза данной инфекции. Кроме того, в «Векторе» разрабатываются современные средства профилактики и лечения этого заболевания, в том числе продолжаются клинические исследования живой генно-инженерной вакцины, а также противооспенного химического препарата НИОХ-14.

Специалисты сообщили, что болезнь начинается с температуры, а также головной и мышечной боли, после чего в течение одного-трех дней развиваются высыпания на коже. Инфекцию распространяют в основном грызуны и приматы. Кроме того, возможна ограниченная передача от человека человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте, а также при контакте с биологическими жидкостями, а также личными предметами, такими как, одеждой и постельным бельем.

Напомним, ранее заместитель руководителя центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству, кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих в интервью «КП» рассказала, что масштабных эпидемий оспы, победу над которой человечество одержало три десятилетия назад, уже не возникнет, однако заразный вирус мутирует среди обезьян.