Инфекционист дал советы о мерах предосторожности для привитых от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Необходимо принять меры и не заболеть коронавирусной инфекцией после получения первой дозы вакцины от COVID-19. Такую рекомендацию дал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Самое важное - до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты - антитела, клетки памяти и так далее», - приводит РИА Новости пояснение специалиста.

Врач уточнил, что в промежутке между вакцинациями организм человека получит дозу «живого» вируса, а результат может оказаться непредсказуемым. Как отметил специалист, в этой ситуации заболевание может протекать практически бессимптомно, на манер традиционного ОРВИ, однако также организм может получить мультисистемное поражение, поэтому в это время важно соблюдать все противоэпидемические меры. Иммунный ответ будет сформирован, в большинстве случаев, через три недели, к моменту введения второй дозы вакцины.

Эксперт сообщил о необходимости обратиться к врачу, если заболевания между прививками избежать не удалось, а также напоминает, что первые два-три дня после вакцинации следует избегать физических нагрузок.

Как отметил специалист, если анализы после прививки не показывают наличия антител, это не говорит о том, что защита отсутствует. По его словам, если препаратом с эффективностью 95 процентов привить 1 млн человек, у 50 тысяч вакцинация окажется неэффективной, а причины для этого могут быть различными.

«Вполне возможно, что иммунный ответ небольшой части популяции реагирует на вакцину с преобладанием Т-клеточного звена. Антитела у таких пациентов вырабатываются в небольшом количестве и могут не определяться стандартными методами, зато Т-клеточный ответ будет выраженным», - считает эксперт.

В случае, если антитела не выработались, Поздняков советует провести ревакцинацию, но не раньше, чем через три месяца после первого курса.

Напомним, ранее вирусолог и сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рекомендовал в течение двух-трех дней до прививки от коронавирусной инфекции и такой же срок после вакцинации не употреблять алкоголь, а также не подвергаться стрессам и чрезмерным физическим нагрузкам.