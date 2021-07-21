Траты россиян на минимальный школьный набор выросли за год на 13% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Траты россиян на минимальную корзину канцелярских принадлежностей для школы в текущем году вырос на 13 процентов, составив 12,9 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс» крупнейшего в России оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году», - сообщают аналитики, проанализировав средние чеки по всей стране за 1-15 июля текущего и прошлого года.

Как уточняется в базовый минимальный набор для школы входит канцелярия, в том числе карандаши, ручки, альбомы, а также школьная форма.

Из письменных принадлежностей самым дорогим оказалась настольная лампа. В среднем за нее пришлось заплатить 1 580 рублей. Второе месте занимает пенал для ручек, который в среднем стоит 728 рублей. Больше всего выросли цены на наборы ручек и карандашей, которые подорожали на 8 процентов до 182 рубля, но при этом школьные дневники подорожали всего на три процента и спросом не пользуются. Как уточняется, их объем упал на 10 процентов.

Из одежды дороже всего оказались кроссовки, средняя цена которых составляет 2 188 рублей. Следом идут туфли и ботинки по 1 883 рубля, а также рюкзак за 1 692 рубля и сама школьная форма за 1 651 рубль. Как отмечается, меньше всего подорожали юбки и брюки – всего на четыре процента до 1 081 рубля.

Напомним, накануне Минпросвещения сообщило о планах перевести школы на безбумажные технологии к 2024 году.