Правительство выделило 85 млрд рублей на поддержку здравоохранения регионов

Кабмин выделил 85 млрд рублей на поддержку здравоохранения регионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 85 миллиардов рублей на поддержку регионального здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

- Российские регионы получат более 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Такое решение было принято по поручению российского лидера Владимира Путина. Планируется, что поддержка поможет своевременно принимать пациентов с различными болезнями на фоне повышенной нагрузки на больницы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 204 млрд рублей на выплаты для школьников. Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, все российские семьи, где растут дети школьного возраста, к 1 сентября получат по десять тысяч рублей за каждого школьника.