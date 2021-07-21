Захарова назвала несостоятельными обвинения МИД Польши об обломках самолета Качиньского

Мария Захарова назвала несостоятельными обвинения МИД Польши об обломках самолета Леха Качиньского Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала несостоятельными обвинения заместителя главы польского МИД Марчина Пшидача об удержании РФ обломков разбившегося в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского.

МИД РФ неоднократно сообщал, что вещдоки по делу должны оставаться на территории России, пока не будет завершено следствие и не будет принято окончательное процессуальное решение, напомнила Захарова.

- Что касается ссылок представителей Варшавы на международное право, с их точки зрения якобы не позволяющее России хранить вещественные доказательства на своей территории, обеспечивая при этом доступ к ним польским следователям, то они несостоятельны. Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований, — написала Захарова у себя в Telegram.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что отказ Москвы вернуть Варшаве останки разбившегося самолета экс-президента Польши Леха Качиньского говорит о "неуважении Россией принципов цивилизованного мира". Дипломат считает, что РФ "не выполняет своих обязательств" и игнорирует "призывы международного сообщества". По мнению Пшидача, переговоры между Москвой и Варшавой возможны лишь на низших уровнях.