Во Франции с 21 июля 2021 вступают в силу «санитарные пропуска» для входа в музеи и кинотеатры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со среды, 21 июля, во Франции начинает действовать система «санитарных пропусков» для входа в музеи и кинотеатры на фоне всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. Подобный пропуск подтверждает, что владелец вакцинировался от COVID-19, обладает отрицательным результатом теста на коронавирус или недавно перенес заболевание.

Как передает BBC News со ссылкой на источник, французские законодатели вскоре обсудят, стоит ли продлевать использование данного пропуска в августе для входа в кафе, рестораны и торговые центры.

Сообщается, что за день до этого министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о 18 тысячах новых случаях заражения коронавирусом за сутки, тогда как на прошлой неделе число инфицированных составляло менее 7 тысяч случаев за день. По мнению главы ведомства, «дельта»-штамм привел к большему росту заражения, чем предыдущие варианты.

Напомним, с 12 июля во Франции ужесточили режим ограничений на фоне распространения заболеваемости коронавирусом и обязали жителей оформлять санитарные пропуска для посещения кафе, а также массовых мероприятий и общественного транспорта.

Как писал сайт kp.ru, многие остались недовольны принятыми мерами. В стране прошли акции против санитарных пропусков, в которых приняли участие около 114 тысяч человек. В Лионе были задержаны девять манифестантов.