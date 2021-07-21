На Украине инициировали запрет на продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах

На Украине инициировали запрет продавать алкоголь и сигареты в супермаркетах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект о запрете продажи табачной продукции и алкогольных напитков в супермаркетах.

- Запрещается продажа пива, кроме безалкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания <...> в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами, — гласит текст документа.

Согласно проекту закона, подобные товары предлагается продавать только в специализированных магазинах. Нарушение повлечет за собой штраф в размере десяти прожиточных минимумов. В стране этот показатель равен 2 379 гривнам или 87 долларам.

По задумке авторов, закон должен содействовать здоровому образу жизни украинцев.

В 2021 году уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец внесла предложение о запрете продажи алкоголя в магазинах гражданам, приходящим с детьми. Волынец считает, что покупка алкоголя в присутствии детей может возбудить у них ранний интерес к данному продукту и сформировать на ранней стадии вредную привычку.