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Здоровье21 июля 2021 12:05

Кремль заявил, что информация о заболеваемости коронавирусом в РФ не скрывается

Песков отметил, что данные Оперштаба регулярно публикуются
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

В Кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в России как-то скрывается. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что данные регулярно публикуются.

«Мы не согласны с тем, что есть закрытость в вопросе эпидемии. Регулярно публикуются данные по России и основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, выздоровевшим», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на среду, 21 июля, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 6 030 240 человек. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 783 летальных исхода, жертвами инфекции в общей сложности стали 150 705 заболевших. За 24 часа из больниц выписали 22 584 человека, а полностью за весь период выздоровели 5 404 797 пациента.