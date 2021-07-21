Кремль заявил, что информация о заболеваемости коронавирусом в РФ не скрывается

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В Кремле не считают, что информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в России как-то скрывается. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что данные регулярно публикуются.

«Мы не согласны с тем, что есть закрытость в вопросе эпидемии. Регулярно публикуются данные по России и основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, выздоровевшим», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявили 23 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на среду, 21 июля, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 6 030 240 человек. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 783 летальных исхода, жертвами инфекции в общей сложности стали 150 705 заболевших. За 24 часа из больниц выписали 22 584 человека, а полностью за весь период выздоровели 5 404 797 пациента.