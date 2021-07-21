В Кремля объяснили, почему "ЭпиВакКорона" в Москве доступна только привитым первой дозой вакцины

Дмитрий Песков объяснил, почему "ЭпиВакКорона" в Москве доступна только привитым первой дозой вакцины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что "ЭпиВакКорона" в Москве доступна только привитым первым компонентом, так как "нельзя просто больше ждать, поэтому приоритет, конечно, для них".

Отвечая на вопрос о том, планируют ли российские власти помочь производителям масштабировать производством препаратов от коронавирусной инфекции, Песков отметил, что "все производители, разработчики постоянно занимаются вопросами наращивания темпов производства".

- Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс. Он идет, — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в Мосгорздраве сообщил, что вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" в Москве хватит только тем, кто собирается делать вторую инъекцию.Как уточнили в московском департаменте здравоохранения, информация о появлении в общем доступе вакцины "ЭпиВакКорона" в столичных прививочных пунктах не является достоверной, препарат будет использоваться только для тех граждан, которые ранее получили первый компонент.