Путин примет участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин примет участие в военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского флота, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

"Да, президент будет на параде", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли присутствовать Путин на параде.

Главный военно-морской парад в честь 325-летия ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля.

Глава государства традиционно посещает северную столицу, чтобы поздравить военнослужащих. В прошлом году президент обошёл на катере и поприветствовал экипажи морского тральщика «Александр Обухов», малого ракетного корабля «Серпухов», корвета «Бойкий», фрегата «Адмирал флота Касатонов», подводной лодки «Санкт-Петербург» в акватории реки Невы.