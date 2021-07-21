Биолог оценил прогнозы о более опасном штамме COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Сергей Харитонов считает, что в данный момент преждевременно делать прогнозы о появлении более опасного штамма коронавируса. Так он прокомментировал слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, ранее заявившего, что в мире может появиться новый штамм коронавируса, который окажется еще опаснее, чем дельта-вариант.

"В том-то и дело, что мы предполагать здесь, на самом деле, ничего не можем, потому что направление мутации вируса в общем случайное, то есть, с вирусом постоянно происходят разные изменения внутри людей, которых он заразил. Когда он размножается, при копировании возникают ошибки, эти ошибки случайные, они не направленные", - сказал Харитонов РИА Новости.

Эксперт напомнил, что в начале пандемии была распространена точка зрения о том, что вирус приспосабливается и лучше заражает, но вызывает меньше симптомов, чтобы увеличить свою популяцию. По словам Харитонова, эта теория не подтвердилась, в связи с чем заявление ВОЗ "не очень понятно".

"Либо у него уже есть какая-то информация о новом штамме и свойства этого штамма описаны, что вряд ли... либо это просто заявление голословное", - сказал биолог.