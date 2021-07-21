По поручению губернатора Василия Орлова для амурских школьников оборудуют хоккейную коробку с раздевалками

В сельских школах региона по нацпроекту «Образование» модернизируют 11 спортивных залов. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Благовещенске в ближайшие годы появятся два крупных спортивных объекта. Первый из них - круглогодичный каток – строится на территории Амурского госуниверситета. Планируется, что ледовая арена откроется в 2023 году, примерная стоимость ее строительства составит около 280 миллионов рублей. Второй объект - региональный физкультурно-оздоровительный центр - возводится в рамках областной программы «Спорт – норма жизни». Министерство спорта региона и Агентство по привлечению инвестиций провели конкурс и определили частного партнера для реализации проекта. На строительство современного спортивного центра выделяется 625 миллионов рублей, основная часть средств будет перечислена из федерального бюджета.

Совершенствование спортивной инфраструктуры активно продолжается и в других районах Приамурья, сообщил глава Амурской области Василий Орлов. Капитальный ремонт идет на стадионах в Прогрессе и Завитинске, все работы там планируется завершить к октябрю 2021 года. А в поселке Серышево на территории школы № 1 имени Героя России Сергея Бондарева по поручению губернатора будет построена хоккейная коробка с боксом для раздевалок. Стоимость объекта - 7,6 миллиона рублей, он будет готов уже в этом году. Строительство начнется за счет средств муниципалитета, которые затем будут возмещены из федерального бюджета. Еще один сезонный крытый каток планируют возвести в Константиновке.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в ближайшие два года малые спортивные площадки ГТО появятся в шести муниципалитетах Приамурья: в Возжаевке, Архаре, Тамбовке, Магдагачи, Поярково и селе Овсянка. В 2022 году капитальный ремонт начнется на стадионе в Овсянке Зейского района, а также в зейском Дворце спорта. Рассматривается проект по капитальному ремонту стадиона «Амур» в Благовещенске, по предварительным подсчетам, он обойдется в 46,3 миллиона рублей. На стадионе необходимо заменить искусственное покрытие футбольного поля, беговых дорожек и легкоатлетических секторов.

Василий Орлов особо подчеркнул, что все спортивные объекты должны быть максимально доступными для амурчан. Любой желающий может прийти и потренироваться – именно для этого в регионе строится новая спортивная инфраструктура.

- Мы создаем эти объекты не для того, чтобы они простаивали, а для того, чтобы население беспрепятственно могло на них заниматься, - подчеркнул губернатор Амурской области. - Не должно быть такого, что человек пришел на стадион позаниматься, а его не пустили. Если такое происходит – об этом нужно сообщать. Если потребуется, мы будем ездить и смотреть, насколько доступны спортивные площадки для амурчан.

Кроме того, к новому учебному году в сельских школах области по нацпроекту «Образование» модернизируют 11 спортивных залов. На их ремонт и оснащение федеральным бюджетом предусмотрено свыше 14 миллионов рублей.