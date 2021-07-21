Режим ЧС из-за лесных пожаров введен на западе Канады Фото: REUTERS

В связи с продолжающимися лесными пожарами в канадской провинции Британская Колумбия ввели режим чрезвычайного положения.

На сегодняшний день свыше 3 тысяч пожарных ведут борьбу с лесными пожарами, распространившимися в западной провинции. Согласно приведенным данным, в этих районах зарегистрировали 299 лесных пожаров, из которых 37 представляют угрозу общественной безопасности.

Чрезвычайное положение будет действовать не менее 14 дней. В этот период власти провинции смогут контролировать или запрещать поездки в любой район прибрежной провинции или из нее, а также вырубать деревья, убирать посевы или строения.

Как передает телеканал CBC, площадь возгорания составляет до 200 гектаров, местные власти уже перекрыли ряд автомагистралей, а также дали распоряжение об эвакуации десятков домов и кемпингов.

Напомним, накануне в соседней с Канадой США сообщили, что по данным Национального межведомственного пожарного центра, почти 80 природных пожаров охватили 475,9 тысяч гектаров земли на западе Соединенных Америки.