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Здоровье21 июля 2021 13:29

Московские врачи дали рекомендации по вакцинации онкобольных от коронавируса

Онкобольные имеют повышенный риск тяжелого течения болезни, поэтому должны быть привиты независимо от этапа противоопухолевого лечения, считают специалисты
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Врачи Москвы дали рекомендации по вакцинации онкобольных от коронавируса

Врачи Москвы дали рекомендации по вакцинации онкобольных от коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба департамента здравоохранения Москвы сообщила, что столичные врачи разработали рекомендации по вакцинации онкобольных от коронавирусной инфекции.

В сообщении отмечено, что онкобольные имеют повышенный риск тяжелого течения болезни, поэтому должны быть привиты независимо от этапа противоопухолевого лечения.

- Например, если пациенту назначено введение противоопухолевой терапии, то вакцинацию следует проводить до начала лечения, как правило, за 1-2 недели, при планировании хирургического лечения рекомендуется вакцинироваться за две недели либо после полного восстановления пациента после оперативного вмешательства, — гласит текст сообщения.

Во время острой или терминальной стадии заболевания вакцинацию проводить нельзя. А при трансплантации головного мозга специалисты рекомендуют сделать прививку через 2-6 месяцев.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что кормящим матерям необходимо сделать вакцину от коронавирусной инфекции. Специалисты ВОЗ считают, что младенцы, рожденные от привитой женщины, не подвержены риску и даже могут получить от матери защиту в результате ее вакцинирования. В организации рекомендовали включить беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями в одну из приоритетных групп для вакцинации от COVID-19, поскольку они подвержены риску тяжелого протекания болезни.