В СК опровергли завершение психиатрической экспертизы Галявиева, убившего девять человек в школе Казани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В СК сообщили, что психолого-психиатрическая экспертиза Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе Казани, пока не завершена.

Общественная наблюдательная комиссия ранее сообщила, что государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массового убийства. "Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза еще продолжается", - сообщили в СК ТАСС.

Ранее 19-летнего преступника привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года устроил массовую стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек - семь учеников и два педагога. 23 человека пострадали. Злоумышленник был задержан. Ему грозит тюремный срок.

Пока молодой человек все еще находится в Москве – в камере СИЗО Бутырки. В случае, если его суд все же признает невменяемым, его могут вместо пожизненного срока в колонии отправить на принудительное лечение в психдиспансер. Но Галявиев может и после лечения отправиться в тюрьму.