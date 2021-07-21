Сенатор Цеков прокомментировал заявление председателя Госдепа по «Северному потоку – 2»

В Совфеде оценили заявление представителя Госдепа по «Северному потоку — 2» Фото: REUTERS

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление представителя Госдепа Нэда Прайса о санкциях против «Северного потока — 2». Политик отметил, что Америка существенно навредила проекту, но не достигла главного – не смогла его остановить.

«Я могу сказать, что помешали они (США — прим. ред.) очень сильно строительству газопровода. Если бы не санкции, мы бы уже газопровод построили, уже бы запустили. Но они, безусловно, не добились самого главного — не смогли остановить «Северный поток — 2». Я считаю, прежде всего потому, что здравомыслящие политики, руководители в Евросоюзе понимают: газопровод — экономический проект и он как минимум одинаково хорош и для Европы, и для нас», — цитирует сенатора RT.

Напомним, ранее официальный представитель Госдепа Нэд Прайс во время брифинга оценил эффективность американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». Политик признал, что американские меры вряд ли могли предотвратить строительство газопровода, передает телеканал «360».

Добавим, представители Белого дома также обратились к украинским властям и призвали их вести себя сдержаннее в отношении проекта «Северный поток – 2». В Вашингтоне добавили, что резкие замечания Киева могут только привести к ухудшению отношений с Германией, передает Пятый канал.