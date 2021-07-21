"Роскосмос" опроверг сообщение об одобрении США экспорта российских двигателей

В "Роскосмосе" опровергли сообщение об одобрении США на экспорт российских двигателей. Фото: БОБЫЛЕВ Сергей/ТАСС

Госкорпорация "Роскосмос" заявила об ошибке в своем сообщении о том, что власти Соединенных Штатов одобрили экспорт российских ракетных двигателей РД-181М.

- К сожалению, ошибки случаются. Вот и во вчерашний пост о том, что Роскосмос получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М вкралась досадная опечатка. В предложении о том, что "правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" на самом деле шла речь о разрешении на заключении контракта, данном правительством России, — написал глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко у себя в Telegram.

Напомним, 20 июля в Роскосмосе сообщили, что власти Соединенных Штатов разрешили экспорт российских двигателей РД-181М производства НПО "Энергомаш". Тогда Владимир Устименко выразил мнение, что договор о покупке является доказательством успешной работы российских конструкторов и инженеров, а также дает надежду на нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном.