Вильфанд: в центральной России ожидается сильное похолодание к четвергу

Столбики термометра опустятся до 17-20 градусов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что к четвергу в центральной России наступит сильное похолодание.

Так, по словам специалиста столбики термометра после сильной жары опустятся до 17-20 градусов. Однако он отметил, что понижение температуры не приведет к возникновению опасных погодных условий.

"…Этого (опасных погодных явлений – ред.) не произойдет. Потому что в данном случае изменение циркуляции происходит постепенно, не резко… Происходит переход от меридиональных процессов к процессам широтным", - сказал Вильфанд РИА Новости.

Вильфанд отметил, что продолжительное время область высокого давления располагалась над центром Европейской части нашей страны, а над Западной Европой находилась ложбина - низкое давление. Для нее было характерно большое количество осадков, что вызвало затруднительные, а местами и опасные условия для граждан.