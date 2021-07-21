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В мире21 июля 2021 14:10

Власти Германии заявили, что пропавших при наводнениях вряд ли удастся спасти

По последним данным, число жертв достигло 169 человек
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Немецкие власти заявили, что пропавших при наводнениях вряд ли удастся спасти

Немецкие власти заявили, что пропавших при наводнениях вряд ли удастся спасти

Фото: REUTERS

Немецкие власти выразили неуверенность, что пропавших без вести при наводнениях в стране удастся спасти.

- В настоящее время мы все еще ищем пропавших без вести, к примеру, при расчистке путей или выкачивании воды из подвалов... Но, к сожалению, на данный момент крайне вероятно, что можно только обнаружить жертв, но не спасти, — сказала замглавы службы технической помощи ФРГ Сабине Лакнер в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Она призвала не говорить о провале системы предупреждения стихийных бедствий Германии и не искать виновных.

Ранее появилась информация, что число жертв наводнений на западе Германии достигло 169 человек. Только в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погиб 121 человек.

Министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы из-за наводнений. В ликвидации последствий природной стихии принимают участие 850 военнослужащих. Ранее сообщалось, что число жертв возросло до 164. На сегодняшний день известно о 749 пострадавших.